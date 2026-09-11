Yemen basını: Husilerin Muha, Babulmendeb ve batı kıyısındaki mevzileri vuruldu

Yemen'de hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu'na ait savaş uçakları Husilerin Babulmendeb Boğazı çevresindeki mevzilerine hava saldırıları düzenlerken, Husiler ise boğaz yakınlarındaki Ras el-Ara bölgesine balistik füzelerle saldırdı.

Bağımsız Yemen gazetesi Sama Aden'in haberinde, koalisyona ait savaş uçaklarının ülkenin batı kıyısı ile Babulmendeb Boğazı çevresinde Husileri hedef aldığı belirtildi.

Haberde, Taiz iline bağlı Muha kentindeki liman ve havalimanında bulunan Husilere ait mevziler ve toplanma alanlarının da hava saldırılarında hedef alındığı kaydedildi ancak saldırıların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Saha kaynaklarına dayandırılan haberde, Husilerin askeri unsurlarını konuşlandırmak ve araçlarını toplamak amacıyla kullandığı değerlendirilen mevzilerin hedef alındığı ifade edildi.

Öte yandan Husilere bağlı haber ajansı SABA ise Suudi Arabistan savaş uçaklarının Muha Havalimanı'na 2 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Haberde saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, Suudi Arabistan'dan da konuya dair açıklama gelmedi.

Husiler, Ras el-Ara bölgesini balistik füzelerle vurdu

Yemen merkezli El-Masdar Online haber sitesinde yer alan haberde, Husilerin ülkenin güneyindeki Lahic iline bağlı ve Babulmendeb Boğazı yakınlarında bulunan Ras el-Ara kıyı bölgesine yeniden balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Lahic'in batısında yer alan Ras el-Ara'nın Babulmendeb Boğazı'na yakın bir konumda bulunduğuna dikkati çekilen haberde, bölgenin sabah saatlerinde de Husilerin balistik füze saldırısına hedef olduğu kaydedildi.

Haberde saldırının sonuçlarına veya hedef alınan bölgenin niteliğine ilişkin bilgi verilmezken, Husilerden de saldırıya dair henüz açıklama yapılmadı.

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma ve Babulmendeb'in önemi

ABD-İran çatışmasında Hürmüz Boğazı'nın tıkanması ve petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının durma noktasına gelmesi, Kızıldeniz güzergahını daha yaşamsal hale getirmişti.

Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babulmendeb Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana güzergahını oluşturuyor.

Süveyş Kanalı'nı kullanan gemilerin Babulmendeb Boğazı'ndan geçmek zorunda olması dolayısıyla milyonlarca varil petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz, bu güzergah üzerinden taşınıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayı başından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasında değişikliklere yol açıyor.

Husiler, Hudeyde ilinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Kızıldeniz kıyısındaki Muha gibi kentleri ve Babulmendeb'e ulaşan hatları ele geçirdi.

Kaynak: AA