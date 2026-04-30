Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü

AKSARAY'da yalnız yaşayan Meryem Altınsoy (91), yemek yaparken elbisenin tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2622 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Yalnız yaşayan Meryem Altınsoy'ın ocakta yemek yaparken iddiaya göre elbisesi tutuştu. Yangını söndürmek isterken iddiaya göre evin koridorunda düşen Altınsoy'un eteğindeki yangın bu kez halıya sıçradı. Alevler hızla yayılırken bu sırada Altınsoy'dan haber alamayan yakınları eve gelip kapıyı açtığında yangınla karşılaştı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi.

Eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk annesi Altınsoy'un yaşamı yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Altınsoy'un cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan Altınsoy'un komşusu Necla Serin, "Akrabaları benden yardım istedi. Ben de hemen koştum baktım nine koridorda yatıyor. Üstüne halı kapatmış, o sırada her tarafı yanıyordu. Ben de hortum ile söndürdüm ama ölmüş. Benim karşı komşumdu." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
