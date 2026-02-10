Haberler

ENKA Sanat yeni sezonu "Bir Hikaye Bir Türkü" ile başlayacak

Yazar Yekta Kopan ile müzisyen Coşkun Karademir'in bir araya geldiği 'Bir Hikaye Bir Türkü' başlıklı söyleşili konserin prömiyeri 17 Şubat'ta ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Proje, türkülerin ve deyişlerin izini sürerken, sanatı, edebiyatı ve müziği bir araya getiriyor.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Özlem Belkıs'ın kaleme aldığı "Bir Hikaye Bir Türkü", türkülerin, deyişlerin ve ezgilerin izini sürerken, sanatı, edebiyatı ve müziği aynı potada buluşturacak.

Sahne ile seyirci arasındaki sınırları kaldırmayı, birlikte söylemeyi ve birlikte hatırlamayı amaçlayan özel projede dostluk, umut, hasret, aşk, ayrılık ve kahramanlık gibi evrensel temalar dile getirilecek.

Gecede ikiliye, perküsyonda Burak Çakır, akustik basta Alper Uğurlar, gitarda Şeyhmus Fidan, dudukta Cem Killik, kemanede Hüseyin Yalçın ve vokalde Esma Kaya eşlik edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
