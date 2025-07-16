Yekaterinburg Mahkemesi, Azerbaycan Vatandaşlarının Tutukluluk Süresini Uzattı

Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki mahkeme, organize suç işledikleri gerekçesiyle yargılanan 6 Azerbaycan vatandaşının tutukluluk süresini 19 Ekim'e uzatma kararı aldı.

Rus haber ajansı RİA'nın Yekaterinburg'daki Verh-İsetskiy Bölgesel Mahkemesine dayandırdığı haberine göre, geçen ay organize suç işledikleri şüphesiyle gözaltına alınan 6 Azerbaycan vatandaşının tutukluk süresi uzatıldı.

Mahkeme, şüphelilerin 19 Ekim'e kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Diğer yandan, Yekaterinburg'daki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlınski'nin oğlu Mutvala Şıhlınski'nin hükümet yetkilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Yekaterinburg'daki Leninskiy Bölgesel Mahkemesi, savcılığın, Mutvala Şıhlınski hakkındaki tedbir talebini değerlendirecek.

Yekaterinburg'da Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlınski de temmuz başında gözaltına alınmış ve sorgulanmanın ardından serbest bırakılmıştı.

Olay

Rus güvenlik güçlerince 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, düzenlenen operasyon sırasında 6 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş ve bunların çok sayıda cinayete karıştığını iddia etmişti.

Gözaltına alınanların hem Rus hem de Azerbaycan vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Yekaterinburg'daki mahkeme, söz konusu şahısların 19 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

Bu olayın ardından Rusya ile Azerbaycan arasında gerginlik yaşanmaya başlamıştı.