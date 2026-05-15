Yeğeni Amine'yi, arsa fiyatını artırdığı için öldürmüş
Antalya'da arsa satışı tartışması sonucu yeğenini tabancayla vurarak öldüren Ömer Arıkan tutuklanırken, cinayette kullanılan silahın üzerinde bulunan eşi Fadime Arıkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI, EŞİ ADLİ KONTROLLE SERSBEST
Antalya'da arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Ömer Arıkan ile cinayette kullanılan silah üzerinde bulunan eşi Fadime Arıkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer Arıkan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Fadime Arıkan adli kontrolle serbest kaldı.