YEDAŞ, Samsun Atakum sahilindeki 20 aydınlatma direğini pembe ışıkla aydınlattı

YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ), 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla erken teşhise dikkati çekmek için Samsun'un Atakum sahilindeki sokak lambaları pembe ışıkla aydınlatıldı.

YEDAŞ, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Samsun Atakum sahilindeki 20 aydınlatma direğinin armatürlerini pembe ışık veren armatürlerle değiştirdi. Atakum sahilinde hayata geçirilen uygulamayla, günlük yaşamın içinde vatandaşlara ulaşılması ve düzenli sağlık kontrollerinin öneminin hatırlatılması amaçlandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahilde gerçekleştirilen çalışmayla, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Ayrıca direklere de 'Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' yazılı pembe renkli kurdeleler astı.

'AYDINLATMA DİREKLERİ PEMBE RENKLERLE BULUŞTURARAK ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DEĞİNDİK'

İnsanların yaşamına dokunan projeleri oldukça önemsediklerini belirten YEDAŞ Tarifeler Direktörü Şeyda Pamuk, "Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında da ışığımızla önemli bir konuyu görünür hale getirmek istedik. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Atakum ilçesi sahil bölgesindeki aydınlatma direklerimizi pembe renklerle buluşturarak erken teşhisin önemini hatırlatmayı amaçladık. Bu vesileyle bir kişi bile muayenesini ertelemezse bizler için oldukça kıymetli bir kazanım olacak. Verdiğimiz mesaj çok net, erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatan Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hatice Öz, "Biz ekim ayı boyunca meme kanserinden korunma, sağlıklı yaşam becerileri ve tarama çalışmalarımızı anlatıyoruz. Bugün de ekim ayı meme kanseri günleri için buradayız. Meme kanserinin rengi pembe. Bugün burada YEDAŞ'ın bir etkinliği için bir aradayız. YEDAŞ, bugün sahildeki ışıklarını pembe yaparak halkın dikkatini çekmeye, kadınları erken taramaya davet ediyor. Bu farkındalığı yapmak için de ışıkları pembe olarak yaktı" diye konuştu.

ERKEN TANIYLA TEDAVİ DAHA DA KISALIYOR

Meme kanserinde erken tanının çok önemli olduğunun altını çizen Öz, "Biz 20 yaşındaki her kadına en az ayda bir kez meme muayenesini kendisinin yapmasını istiyoruz. Her kadın ayın bir günü mutlaka meme muayenesini yaparak geçirmeli. 20-40 yaş arası kadınlarda yılda iki kez klinik muayenesine gitmeli. 40-69 yaş arasında da 2 yılda bir yaptığımız momografi taramasını bütün kadınların yaptırmasını istiyoruz. Erken tanıyla beraber tedavi çok daha kısalıyor. Çok daha etkin bir tedavi yöntemiyle kısa sürede sağlığına kavuşabiliyor. Erken tanıyla tedaviye çabuk başlayan anneler, çocuklarıyla daha güzel vakit geçiriyorlar. Onlarla daha uzun kalıyorlar. Öğretmenlerimiz öğrencilerinden ayrılmıyorlar. Bizler de daha uzun süre kadınlarımızla bir arada oluyoruz. O yüzden biz herkesi taramalar için KETEM'lere davet ediyoruz. Samsun'da 5 tane aile sağlıklı hayat merkezimiz, 2 tane de KETEM var. Herkesi sağlıklı hayat merkezlerine tüm kontrolleri için ve özellikle meme kanserinden korunmak için davet ediyorum" dedi.

Vatandaşlar da aydınlatma direklerindeki pembe ışıklandırmaları beğendiklerini söyledi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı