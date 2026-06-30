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YEDAM'dan yaz tatilinde dijital oyun ve kumar bağımlılığı uyarısı

YEDAM'dan yaz tatilinde dijital oyun ve kumar bağımlılığı uyarısı
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Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, YEDAM'a başvuran ve tedavi sürecini düzenli sürdüren danışanların yaklaşık yüzde 80'inde olumlu sonuç alındığını açıkladı. Toplantıda ayrıca yaz tatilinde çocukların dijital bağımlılık ve çevrim içi kumar riskine karşı ailelerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Yeşilay Derneği Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Edirne Şubesi'ne başvurarak tedavi sürecini düzenli sürdüren danışanların yaklaşık yüzde 80'inde olumlu sonuç alındığını bildirdi.

YEDAM Edirne Şubesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Bayrak, merkezin bağımlı bireyler ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunduğunu söyledi.

Düzenli takip ve danışmanlığın tedavide önemli rol oynadığını belirten Bayrak, "Tedavi sürecini düzenli sürdüren her 10 danışanımızdan 8'inde olumlu sonuç elde ediyoruz." dedi.

YEDAM Klinik Personeli Dilay Özkan Bayar ise yaz tatiliyle birlikte çocuk ve gençlerin internette daha fazla zaman geçirdiğine dikkati çekerek, ailelerin dijital oyun ve çevrim içi kumar riskine karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Kumar ve oyun bağımlılığının birbirini besleyen iki sorun haline geldiğini belirten Bayar, ailelerin çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmelerinin önem taşıdığını kaydetti.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Dilara Akgün Tamer de bağımlılıkla mücadelenin yalnızca zararlı alışkanlıkların bırakılmasıyla sınırlı olmadığını belirterek, danışanların yeniden sosyal yaşama uyum sağlamaları için psikososyal destek sunduklarını ifade etti.

Toplantıda, yaz tatilinde artan ekran süresi nedeniyle ailelerin çocuklarını dijital bağımlılık ve çevrim içi kumar risklerine karşı bilinçli şekilde yönlendirmeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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