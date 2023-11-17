Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda entübe şekilde tedavi gören 62 yaşındaki Uca, dün gece yaşamını yitirdi.

Yazar ve sunucu Metin Uca, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve önceki gün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Apar topar yeniden operasyona alınan ünlü isim, entübe edildikten saatler sonra 62 yaşında vefat etti.

"KALBİMİZ ACIYOR"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Ünlü sunucunun ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Günlerdir Uca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Baykara, vefat haberini de "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" diyerek duyurdu.