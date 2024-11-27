Yazar Rana Demiriz, Fatsa'da Öğrencilerle Buluştu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yazar Rana Demiriz, 7 okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Demiriz, Bahçeşehir Koleji Fatsa Kampüsünde söyleşi yapmasının ardından öğrencilere kitaplarını imzaladı.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Demiriz, AA muhabirine, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bugün 8 kitabı olan bir yazar olmasının öğretmenlerin eseri olduğunu vurgulayan Demiriz, "Ben de kendi öğretmenime bir vefa ziyareti gerçekleştirdim. Fatsa'da şu anda özel bir okulun kampüs müdürü olan kıymetli hocam Sebahattin Öztosun benim lisede edebiyat öğretmenimdi. Bu sefer onun yeni öğrencileri ile buluşmak üzere Fatsa'ya geldim." dedi.

Demiriz, bu vesileyle ilçedeki okullarda öğrencilerle buluştuğunu anlatarak, ilk kez geldiği Ordu'da çok kıymetli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Kampüsün müdürü Sebahattin Öztosun ise etkinliğe katılan ve kendisini de ziyaret eden eski öğrencisi Rana Demiriz'in Türkiye'nin tanınmış yazarlarından biri olduğunu, ziyaret dolayısıyla da çok mutlu olduğunu kaydetti.

Yazar Demiriz, ilçedeki 6 ortaokulda daha imza günü gerçekleştirdi.