Yazar Gülay Çelikel Çubukçu Kargı'da öğrencilerle buluştu

Çocuk edebiyatı yazarı Gülay Çelikel Çubukçu, Çorum'un Kargı ilçesinde öğrencilerle söyleşi ve imza gününde bir araya geldi. Kitaplarında doğa sevgisi ve çevre bilincini vurgulayan yazar, çocuklarla kitap sevgisi ve yazarlık üzerine sohbet etti.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan Çubukçu, çocuklarla kitap sevgisi, yazarlık süreci ve doğa bilinci üzerine sohbet etti.

Kitaplarında çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmayı amaçladığını belirten Çubukçu, çocukların kitaplara ve doğaya gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Doğaya dokunan çocukların geleceği daha güzel inşa edeceğine inanıyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker de öğrencilerin yazarlarla birebir iletişim kurmasının kitap sevgisinin gelişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çubukçu'nun Kargılı olmasının öğrenciler için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Peker, "Bu topraklarda yetişmiş bir yazarın öğrencilerimizle buluşması çocuklarımız için ilham verici oldu." diye konuştu.

Program sonunda öğrenciler, yazarın kitaplarını imzalattı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
