Yaz dönemi Kur'an kursları 6 Temmuz'da başlayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz dönemi Kur'an kurslarının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. 4-14 yaş gruplarına yönelik kurslar için başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
Yaz dönemi Kur'an kursları, 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvurular başladı.
Kurslarda 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.
Yaz Kur'an kursları için başvurular, 13 Temmuz'a kadar alınacak.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir