Yayladağı'nda Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı

Yayladağı'nda Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir kişinin su kuyusuna düşmesi sonucu itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek, yaralıyı kuyudan çıkarmayı başardı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Uluyol Mahallesi'ndeki su kuyusuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kişi, sağlık ekiplerince Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
