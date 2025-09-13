Haberler

Yayladağı Belediye Başkanı Yalçın, İTSO'yu Ziyaret Etti

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek eğitim yatırımları hakkında görüşmeler yaptı. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil de yer aldı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret etti.

Yalçın, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil ile İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile bir araya geldi.

Ziyarette, Yayladağı'nda hayata geçirilmesi planlanan eğitim yatırımları üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

Yalçın ve Bilgil, İskenderun Teknik Üniversitesi Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
