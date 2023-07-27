Yayla şenliğinde silahlı kavga: 1 yaralanan şahıs ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylasında düzenlenen festivalde M.A. ile F.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.A. silahla ağır yaralandı ve ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi. M.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.