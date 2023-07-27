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Yayla şenliğinde silahlı kavga: 1 yaralanan şahıs ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylasında düzenlenen festivalde M.A. ile F.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.A. silahla ağır yaralandı ve ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi. M.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayla şenliğinde silahlı kavga: 1

Yaralanan şahıs ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

GİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylasında düzenlenen festivalde kan aktı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan M.A. ile F.A. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.A. yanında bulunan silah ile F.A'ya ateş etti.

Silahla ağır yaralanan F.A'nın olay yerine gelen ambulans helikopter ile Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi.

M.A ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Yağlidere Jandarma Karakoluna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mesut Erdoğan - Güncel

Yağlıdere Giresun kavga Güncel Haberler

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