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Yayla Göçü Gelenekleri Yaşatılıyor

Yayla Göçü Gelenekleri Yaşatılıyor
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Trabzon'un Tonya ilçesindeki Seloba Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte geleneksel yayla göçü yaparak mahallelerine dönmeye başladı. Besicilerin süslediği büyükbaş hayvanlarla yapılan bu renkli yolculuk, kültürel mirasın bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Seloba Yaylası'nda ilkbahar ve yazı geçiren vatandaşların havanın soğumasıyla başlayan mahallelere dönüş yolculuğu sürüyor.

Geleneksel yayla göçünü de yaşatmak isteyen besicilerin süsledikleri büyükbaş hayvanlarıyla yaptığı yolculuk, renkli görüntülere sahne oldu.

Yayla sakinlerinden Bayram Bostan, her yıl gerçekleştirdikleri göçün yalnızca iş değil, geçmişten gelen bir kültür olduğunu söyledi.

Bostan, büyüklerinden öğrendikleri göç geleneğini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda yağışın ardından ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ertuğrul Baştan - Güncel

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