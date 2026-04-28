Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, motosikleti devrilince yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan Y.E. (37), motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orhanbey Caddesi ile Erenler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Orhanbey Caddesi üzerinde ilerleyen 16 BIF 793 plakalı motosikletin sürücüsü Y.E., iddiaya göre yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet savrularak devrildi. Kazada sürücü Y.E. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Y.E., Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alının motosiklet sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı