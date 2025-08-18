Yaya Kamyonetin Çarpması Sonucu Yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki bir yayaya, kamyonet çarparak yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İznik ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya, kamyonet çarptı. Yaya yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Kemal C. (51) idaresindeki 16 BMG 922 plakalı kamyonet, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Hüseyin Ali B.'ye (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaya, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Ali B., İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

-Haber: Semih TÜRKER-Kamera: İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
