Haberler

Yaya geçidinde duran kamyonete otomobilin çarptığı kaza kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaya geçidinde duran kamyonete otomobilin çarptığı kaza kamerada
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AMASYA'da yaya geçidinde duran kamyonete, otomobil çarptı.

AMASYA'da yaya geçidinde duran kamyonete, otomobil çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün Mustafa Kemal Paşa Caddesinde meydana geldi. 05 ABC 542 plakalı kamyoneti kullanan Medet Ç., yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada Burak B. yönetimindeki 01 GH 790 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hacer Y., hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı

Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor
Tek teker üzerinde iki kişi: Göz göre göre kazaya davetiye çıkardılar

Göz göre göre kazaya davetiye: Canlarını da hiçe saydılar
Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Kante'ye Fransa'dan kötü haber

Korktuğu başına geldi
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var

39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında 3 önemli büyükşehir de var
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

Erdoğan'a skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et