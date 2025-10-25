Haberler

Yaya Geçidinde Cipin Çarptığı İki Kişi Yaralandı

Yaya Geçidinde Cipin Çarptığı İki Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Batman'da, yaya geçidinde cipin çarpması sonucu yaralanan iki kişiden biri hayati tehlike altında. Sürücü M.N.U. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BATMAN'da, yaya geçidinde cipiyle 2 kişiye çarpıp yaralanmasına neden olan M.N.U. (36), çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 22 Ekim'de öğleden sonra TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. Sağ şeritten ilerleyen kamyonet, yaya geçidinde karşıya geçmek için bekleyen N.T. (26) ve M.G.'ye (30) yol verdi. Bu sırada aynı yöne giden M.N.U. yönetimindeki cip, sol şeritten geçip, N.T. ve M.G.'ye çarptı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan M.G.'nin hayati tehlikesi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cipin sürücüsü M.N.U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
