Bisikletli Miraç'ın yaya geçidinde ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu bekleniyor

Adana'da yaya geçidinde bisikletle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'ın davasında tutuklu sanık Eren K. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ADANA'da yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen Muhammet Miraç Çam'a (12) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık Eren K., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyada bilirkişi raporunun beklendiğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaza, 17 Kasım 2025'te Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Eren K. yönetimindeki 34 KYM 021 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a çarptı. Savrulan Çam, takla atıp asfalta düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Aracını bırakıp kaçan sürücü Eren K., daha sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Eren K.'nin bir süre önce yüksek promil alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Eren K., tutuklandı.

'KORKTUĞUM İÇİN AYRILDIM'

'Taksirle ölüme neden olma' suçundan hakkında dava açılan Eren K., 23 Aralık 2025'teki ilk duruşmada yaptığı savunmada, kaza sırasında hızlı olmadığını ifade ederek, "Kaza anında Muhammet Miraç Çam aniden önüme çıktı. Olay yerinden hemen kaçmadım. Kaza sonrası 112'yi arayarak durumu bildirdim ve kendimi ihbar ettim. Korktuğum için daha sonra olay yerinden ayrıldım" dedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Eren K.'nin yargılandığı davada, kaza yerinde yapılan keşif doğrultusunda, otomobilin hızı ile sanığın kusur durumunun belirlenmesi amacıyla istenen yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

