Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de ilk görevine başlayacak

15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanında kule montajı ve diğer çalışmaları tamamlanarak Karadeniz'deki ilk görevi için hazır hale getirildi.

KUYUBAŞI VANALARI YAVUZ'A EMANET

Yavuz sondaj gemisinin, 8 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Karadeniz'e uğurlanacağı açıklandı. 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin yanında doğalgaz arama çalışmalarına katılacak. Yavuz sondaj gemisi, geçtiğimiz günlerde Filyos Limanı'na getirilen kuyubaşı vanalarından ilkini deniz tabanına yerleştirme görevine katılacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel