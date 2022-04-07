Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de ilk görevine başlayacak - Haberler

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Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de ilk görevine başlayacak

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda hazırlıklarını tamamlayan Yavuz sondaj gemisi, yarın Karadeniz'deki ilk görevi için demir alacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri, Karadeniz'de ilk kez birlikte görev yapacak.

15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanında kule montajı ve diğer çalışmaları tamamlanarak Karadeniz'deki ilk görevi için hazır hale getirildi.

KUYUBAŞI VANALARI YAVUZ'A EMANET

Yavuz sondaj gemisinin, 8 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Karadeniz'e uğurlanacağı açıklandı. 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin yanında doğalgaz arama çalışmalarına katılacak. Yavuz sondaj gemisi, geçtiğimiz günlerde Filyos Limanı'na getirilen kuyubaşı vanalarından ilkini deniz tabanına yerleştirme görevine katılacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak, Karadeniz, Filyos, Fatih, Güncel, Haberler

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