Soma Maden Faciası'nın 12. Yılı...Yavuz Ağıralioğlu: "Yıllar Geçse de Yüreğimizdeki Sızı Dinmedi"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybeden 301 madenciyi rahmetle yad etti ve ailelerinin acısını paylaştı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Soma'da 301 madencimizi kaybettiğimiz acının üzerinden yıllar geçse de yüreğimizdeki sızı dinmedi. 13 Mayıs 2014'te yaşanan Soma Maden Faciası, ihmalin, sorumluluğun ve emekçinin can güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu hafızalarımıza kazıyan büyük bir acı olarak tarihe geçti. Hayatını kaybeden 301 madencimizi rahmetle yad ediyor; ailelerinin acısını yüreğimizde taşıyoruz."

Kaynak: ANKA
