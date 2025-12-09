Haberler

Yavuz Ağıralioğlu Trabzon'da Konuştu: Bir İskemlenin Üstüne Çıkarız, Sesleniriz Milletimize. Alırız Mukaddes Emaneti

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon Düzköy ilçe binası açılışında halkla bir araya geldi. Ağıralioğlu, kendisine hediye edilen iskemle üzerinden önemli mesajlar vererek, 'Bir iskemlenin üstüne çıkarız, sesleniriz milletimize' dedi.

(TRABZON) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon Düzköy'deki ilçe binası açılışında kendisine hediye edilen iskemle ile ilgili, "Bir iskemlenin üstüne çıkarız, sesleniriz milletimize. Alırız mukaddes emaneti." dedi.

Ağıralioğlu, Trabzon programı kapsamında Düzköy ilçesinde halkla buluştu. Ağıralioğlu'na başkanlık divanı üyeleri ile Trabzon teşkilatı da eşlik etti. Yavuz Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Epeydir tekrarladığım bir söz vardı; 'Bir iskemleyle alırım sizden memleketi!' diyordum. Sizin neyiniz varsa var. Bir iskemlenin üstüne çıkacağım. Bir iskemlenin üstünden milletimle buluşacağım. Milletimin kalbine dokunacağım. Siz neyle gezerseniz gezersiniz, istediğiniz kadar önünüzde telefon, televizyon, istediğiniz kadar mikrofon olsun. Bütün kanallar emrinizde olur. Bütün televizyon kanalları peşinizde gezer. Haberleriniz olur, haberlerinizi yaparlar. Bizim de önümüze mikrofon koymazsınız, sesimizi kısarsınız. 'Sizin elinizden memleketi bir iskemleyle alacağım!' diyordum. Düzköy'den iskemle geldi; yahu temsili söyledim arkadaş!.. Allah nasip ederse iskemleyle de dediğim sözün iradem olduğunu bilin. 'Memleketi türkü söyleyerek alırız' derim. Bir saz, bir mızrapla alırız memleketi. Bir iskemlenin üstüne çıkarız, sesleniriz milletimize. Alırız mukaddes emaneti. O yüzden bu iskemle, millet iradesindeki kararlılığımızın temsili olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
