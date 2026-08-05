Bolu'da Otizmli Çocuk Kediyi Boğdu: Serbest Bırakıldı
Bolu'da 15 yaşındaki otizmli M.A., bir yavru kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğarak kaldırıma bıraktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
BOLU'da yavru kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğup kaldırıma bırakan otizmli M.A. (15), emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran otizmli M.A. elindeki kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğup kaldırıma bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı