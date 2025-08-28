Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Araç sahibinin yardım talebi üzerine itfaiye, kediyi su yardımıyla çıkardı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih Mahallesi'nde bulunan Uğur Çırakoğlu'na ait park halindeki 06 AAE 116 plakalı aracın motor kısmına yavru kedi girdi.

Araçtan gelen sesler üzerine Çırakoğlu itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri motor kısmında bulunan yavru kediyi su yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Motor kısmından çıkan yavru kedi hızla uzaklaştı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
