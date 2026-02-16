Haberler

Yatak süngerinden uyuşturucu çıktı

ADANA'da polisin eve düzenlediği operasyonda yatak süngerinin içine gizlenmiş 409 gram kokain, 0,65 gram metamfetamin ve reçeteye tabi 20 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen E.B.K.'nin (24) evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, yatak süngerinin içine gizlenmiş 409 gram kokain, 0,65 gram metamfetamin ile reçeteye tabi 20 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Gözaltına alınan E.B.K., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu madde satışı yapmadığını, kullanmak için aldığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
