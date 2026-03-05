Evli çift, yangında hayatını kaybetti /Haber eklendi

Haberler

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evlerinde çıkan yangında 76 yaşındaki Nazire Kasap ve 87 yaşındaki eşi Asım Kasap hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çiftin kurtarılması için yapılan müdahaleler başarısız oldu.

İlçenin Turgut Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında Kasap çiftine ait müstakil evde yangın çıktı. Komşularının, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tüm evi saran alevlere müdahale ederken, bir yandan içerde mahsur kalan Kasap çiftinin kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cesediyle karşılaştı. Yanındaki yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Asım Kasap da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ekiplerinin, 1 saatlik çalışması sonucu yangın, bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

