Yaşlı kadın, çöpe atılacak tarihi geçmiş ürünleri market çalışanının elinden alıp kaçtı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yaşlı bir kadının çöpten yiyecek aradığı sırada bir market çalışanının son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çöpe atmaya geldiği görüldü. Görüntülerde, tarihi geçmiş ürünleri gören yaşlı kadının, market çalışanının çöpe atmak için getirdiği ürünleri alıp uzaklaştığı anlar yer aldı.

Türkiye'de çekilen ve sosyal medyada kısa sürede yayılan bir video yürekleri sızlattı. Yoksulluğu ve çaresizliği anlatan videoda, yaşlı bir kadının çöpten yiyecek aradığı anlar yer aldı.

POŞETİ KAPTIĞI GİBİ UZAKLAŞTI

Görüntülerde; yaşlı kadının çöpten yemek aradığı sırada bir market çalışanının tarihi geçmiş ürünleri atmak için çöpe yanaşıyor. Çöpü karıştıran kadın ise çalışanın elindeki poşeti çöpe atacakken elinden kapıyor. Market çalışanı neye uğradığını şaşırırken yaşlı kadın poşeti aldığı gibi çöpün yanından uzaklaşıyor.

KISA SÜREDE YAYILDI

O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken video kısa sürede kullanıcılar arasında yayıldı. Kullanıcılar kadının durumuna üzülürken, yaşadığı çaresizliğe dikkat çekti.