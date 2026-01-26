Haberler

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü ipek böceği yetiştiricisi Emel Duman'a plaket verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini ve dokumacılığı yıllardır sürdürdüğü için Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen Emel Duman'a teşekkür plaketi verdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini ve dokumacılığı yıllardır sürdürdüğü için Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen Emel Duman'a teşekkür plaketi verdi.

Masatlı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20 Ocak'ta düzenlenen törende "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Duman ve kızı Tuğçe Duman'ı makamında ağırladı.

Ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini ve dokumacılığı yıllardır sürdüren 59 yaşındaki Emel Duman'ı tebrik eden Masatlı, teşekkür plaketi verdi.

Masatlı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan "Hatay Sarısı" ırkı böceklerden elde edilen ipeğin sadece kentte dokunduğunu söyledi.

İpeğin, geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini anımsatan Masatlı, "Biz ipek böcekçiliği ve dokumacılığını desteklemek bakımından şu an dut yetiştiriciliğini de destekliyoruz. Kültür ve Sanat Çarşı'mızı sanatçılarımızın hem dokuma hem de satış yaptığı bir yer olarak planladık ve şu anda faaliyette." dedi.

Duman da ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, 30 yıldır mesleği sürdürmek için zorlu mücadele verdiğini anlattı.

Katkılarından dolayı Vali Masatlı'ya teşekkür eden Duman, "Burada bitmedi, inşallah bundan sonra asıl çalışma başlıyor. Bu hem çok onurlu bir ödül hem de omzumuza binen yük. Buradan alıp daha ileriye götürmemiz gerekiyor. İnşallah bunu hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp