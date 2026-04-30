Yaşam Hakkı Savunucuları "Toplatma Kararı ve Ötanazi" Maddesinin Geri Çekilmesini Sevinçle Karşıladı

(İSTANBUL) İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, kampüslerdeki köpeklerin toplatılmasını ve barınaklardaki hayvanlara "ötanazi" uygulanmasını öngören maddeler geri çekildi. Kararı sevinçle karşılayan yaşam hakkı savunucuları, "Bu daha mücadeleye devam", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan "Bu hayvanların kısırlaştırmasını sağlamak zorundasınız. Ne zaman ki bu katliam yasası iptal olur, ancak o zaman biz bu eylemleri, bu nöbetleri bırakırız" derken İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de "Daha dün bir meslektaşımız burada Türkiye'de katledildi. Tehlikeli olan hayvan değildir. Tehlikeli olan insandır" açıklamasını yaptı.

İki gün önce, Fatih'te yapılması planlanan fakat yaşam savunucuları ve hukukçuların tepkileri üzerine ertelenen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, bugün İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında yapıldı. İçeride toplantı sürerken, dışarıda ise yaşam hakkı savunucuları ve hukukçular, toplantıyı protesto etti.

Toplantıda kurul, gelen tepkiler üzerine üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması ve bakımevlerindeki hayvanlara yönelik 'ötanazi' uygulamasını ön gören 5. ve 6. maddeyi geri çekti. Karar dışarıda bekleyen yaşam hakkı savunucuları ve hukukçuları sevince boğdu. Hayvanseverler, "Bu daha mücadeleye devam", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

"Ötanazi ile önce topladılar şimdi de ötanaziyle öldürmenin ayak oyunlarını yapıyorlar"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Kanun görüşü görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde on sekiz buçuk saat süren görüşmede, 'Bu yapılan yanlış. Halkı yanıltıyorsunuz. Bu hayvanları topladıktan sonra ötanazi adında öldüreceksiniz' dedim. Ne oldu? 'Hayır' dediler. 'Biz uyutacağız' dediler. Türlü kılıflar uyduruldu. Bugün geldiğimiz noktada ötanazi ile önce topladılar şimdi de ötanaziyle öldürmenin ayak oyunlarını yapıyorlar. Asla biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hiçbir canımızı da asla katlettirmeyeceğiz. Bu işin tek çözümü var; Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği, veteriner hekimlerin uzmanların söylediği, insanlığa, İslam'a yakışan, kısırlaştırmadır. Bu hayvanların kısırlaştırmasını sağlamak zorundasınız. Ne zaman ki bu katliam yasası iptal olur, ancak o zaman biz bu eylemleri, bu nöbetleri bırakırız" dedi.

"Tehlikeli olan hayvan değildir, insandır"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de yaptığı açıklamada, "Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 2004 senesinden beri aslında hayvanları yaşatmak için varken, amacının güya güvenli sokakları teşkil etmek olduğunu ileri süren yurtdışı finansmanlarla nasıl desteklendiği belli olmayan bir kısım kişi ve kuruluşlarca sosyal medya üzerinden köpürtülerek hayvan düşmanlığı tetiklendi. ve geldiğimiz noktadaki yasal mevzuattaki değişikliklerin tam olarak da sebebi budur. Bugün buradaki beş ve altıncı madde her ne kadar gündemden çıkarılmışsa da, bu bizim için bir umut değildir. Biz bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Eğer güvenli sokaklar isteniyorsa, güvensiz sokakların sebeplerinin insanlar olduğunu unutmamak gerekir. Daha dün bir meslektaşımız burada Türkiye'de katledildi. Tehlikeli olan hayvan değildir. Tehlikeli olan insandır" dedi.

Kaynak: ANKA