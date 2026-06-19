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Zonguldak merkezli yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda 3 tutuklama

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Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Doktor F.T. ve iki kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak merkezi, Çaycuma ve Gökçebey ilçeleri ile Karabük, Düzce ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor F.T. (60) "rüşvet alma" ve "çocuk düşürtme", sekreteri F.U. (53) "iştirak" ile A.E.A. (21), C.A. (52), S.K. (28), S.T. (28), O.E. (33), H.E. (63) ile Ö.F.U. (26) "rüşvet verme" suçlarından, yasal süre dışında para karşılığında kürtaj yaptırdığı öne sürülen A.S. (28) ve K.S. (30) geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan doktor F.T. ile K.S. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.A. ile A.S'ye adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Şüphelilerden F.U, A.E.A, S.T, O.E, H.E. ve Ö.F.U. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasında Zonguldak'ta görevli uzman doktor F.T'nin, bazı hastalardan para talep ederek tıbbi işlemler gerçekleştirdiği, gerçeğe aykırı hasta kaydı oluşturduğu ve usulsüz ilaçları reçeteye yazdığı iddialarına yer verildi.

Dosyada, suçüstü yakalanan şüpheli F.T'nin odasında yapılan aramada yaklaşık 500 bin liranın ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmada ayrıca, bazı gebeliklerin para karşılığında sonlandırıldığı, yasal süre içindeki işlemler için de farklı miktarlarda ücret talep edildiği yönünde ifade ve teknik takip kayıtlarının bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan zanlılardan 9'unun daha önce adliyeye sevk edildikleri, savcılık sorgularının ardından salıverildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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