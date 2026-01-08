Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasa Dışı Çakar Kullanan Sürücüye 414 Bin TL İdari Para Cezası Uygulandı, Araçlar Trafikten Men Edildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı çakar takan sürücüye toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandığını ve ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığını açıkladı. Ayrıca, 2 aracın 30'ar gün trafikten men edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin X hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla paylaşımda bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yasa dışı olarak 2 aracına çakar takan sürücün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, 2 araç da 30'ar gün süreyle trafikten men edildi. Toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada yer alan çakarlı araçlarla ilgili olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı. 2024 yılının sonunda yasadışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik.

Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen, yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk. Yeni Trafik Kanunu Teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
