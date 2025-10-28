Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 42 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 4 ilde 'Yolyemezler' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 22'si tutuklanırken, biri 18 yaşından küçük olan 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, üçüncü kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri transfer ettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu örgüt üyelerinin birbirleriyle organize şekilde hareket ettikleri, bahis sitelerine entegre bir panel sistemi kurdukları ve 'dış finans evi' olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi. Finansal analizlerde örgütün 1,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin transferi, suç içerikli görüşmeler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu İstanbul merkezli Antalya, Bayburt ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheliden 42'si gözaltına alınırken, diğer 5 şüphelinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç deliline el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheler savcılık sorgusu sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 42 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.