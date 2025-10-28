Haberler

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 42 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 'Yolyemezler' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 22 şüpheli tutuklandı, 20'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonda yasa dışı bahisle ilgili önemli deliller ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde 'Yolyemezler' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 22'si tutuklanırken, biri 18 yaşından küçük olan 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, üçüncü kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri transfer ettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu örgüt üyelerinin birbirleriyle organize şekilde hareket ettikleri, bahis sitelerine entegre bir panel sistemi kurdukları ve 'dış finans evi' olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi. Finansal analizlerde örgütün 1,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin transferi, suç içerikli görüşmeler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu İstanbul merkezli Antalya, Bayburt ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheliden 42'si gözaltına alınırken, diğer 5 şüphelinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç deliline el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheler savcılık sorgusu sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 42 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.