Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 Şüpheli Gözaltına Alındı, 21'i Tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Tokat merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya illerinde yasa dışı bahis suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Yasa dışı bir bahis sitesiyle bağlantılı banka hesap hareketleri, banka şubelerine ait güvenlik kamerası kayıtları ve kripto cüzdanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferleri mercek altına alındı. Bahis oynayan kişilerden toplanan paraların 159 farklı 'hesapçı' tarafından toplandığı, bu kişilerin paraları 'toplayıcı-ara hesapçı' olarak görev yapan 31 kişiye aktardığı, ara kasalarda toplanan paraların organizasyonun üst yönetiminde yer alan 20 kişiye gönderdiği, 4 şüphelinin yönettiği üst düzey hesaplara para transferi yapıldığı belirlendi.

Yapılan mali analizlerde, örgütün üst düzey yöneticisi konumunda bulunan 14 şüphelinin, 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdanlarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL olmak üzere toplamda 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli, 1 gün sonra da 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile büyük miktarda nakit ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 araç ve 2 konuta el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheliden 21'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.