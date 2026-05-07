Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı

Hatay merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, suçtan elde edilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
