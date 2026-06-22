Mardin Merkezli Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 49 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 7 ildeki 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların emeğini ve alın terini hedef alan suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayan Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Gürlek'in verdiği bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

10 MİLYAR 394 MİLYON 834 BİN 144 LİRALIK PARA HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem gerçekleştirdiği ve toplam 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 liralık para hacmine ulaştıklarının belirlendiği kaydedildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gürlek, açıklamasında soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), operasyonlarda görev alan kolluk kuvvetlerine ve katkı sunan kamu görevlilerine teşekkür etti.

Vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmeyeceğini belirten Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması amacıyla Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında eşgüdüm içinde yürütülen çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA