Haberler

Yasa dışı bahis siteleriyle vatandaşları kumara teşvik eden 16 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ile kumara teşvik eden 16 şüpheliyi tutukladı. Operasyonda toplam 332 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, yasa dışı bahis siteleriyle vatandaşları kumara teşvik eden 16 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman merkezli 6 ilde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Şüphelilerin, "internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları" tespit edildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

