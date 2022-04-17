YARIKÖY'ÜN MİSAFİRİ LEYLEKLER GELDİ

BURDUR (DHA) - BAHARLA birlikte kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur Yarıköy'e geldi. Leylekler köy girişi, köy içerisindeki aydınlatma direklerindeki yerlerini aldı.

Besince zengin sulak alanlara sahip olması dolayısıyla Yarıköy'ü kendilerine yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, dünyaya gelecek yavrularını büyüttükten sonra kışı geçirmek üzere Afrika'ya göç edecek. Çiftçi dostu leylekler, tarım alanlarındaki zararlı böcekleri yiyerek, doğal dengeyi sağlıyor.

Yarıköy'de oturan Emre Çelik (25), Leyleklerimiz ben kendimi bildim bileli köyümüze gelir. Sokağımızda bulunan telefon direğinin üzerindeki yuvaya her yıl aynı leyleğin geldiğini düşünüyoruz, ama bu yıl hava şartlarından dolayı biraz geç geldi. Genel olarak köyümüzdeki leylek sayısında azalma var. Leyleğimiz geç geldiği için ailemle 'ne zaman gelir' diye konuşuyorduk. Geldiği gün ben köyde değildim. Annem fotoğrafını çekip 'leyleğimiz geldi' diye bana müjdeyi verdi. Şimdi yavrularını bekliyoruz. Her sene bir iki yavru çıkarıyor dedi.

Köye gelen leyleklerin yüksek gerilim hatlarından zarar gördüğünü dile getiren Hasan Turgut da (36) Her yıl köyümüze gelen leyleklerimizin yavrulama döneminde elektrik tellerine çarpıldığını görüyoruz. Yetkililerin tel çevresinde önlem almalarını istiyoruz, gerekirse yer altına alınsın diye konuştu.

İsmail Sezer (69) ise Leyleğin az gelmesini sulak alanların azalmasına bağlıyorum. Yılan, kurbağa yiyorlar ama bulamayınca gelmiyorlar. Önceden çok leylek gelirdi. Her taraf leylek olurdu. Şimdi 10 çift ancak geliyor ifadelerini kullandı. Sezer, leylekler bu yıl geç gelince merak ettiklerini belirtti.