Yargıtay, toplum yararına program kapsamında çalışanlara ilave tediye ödenmesine hükmetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalışan işçilerin ilave tediye ücreti alabileceklerini açıkladı. Çelişen mahkeme kararları sonrasında Yargıtay, bu işçilerin 'işçi' statüsünde olduğunu belirterek, hakkın verilmesine hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalıştırılan işçilerin ilave tediye (kanuni ikramiye) haklarından faydalanabileceğine karar verdi.

Dairenin kararına göre, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin ilave tediye ücretine hak kazanıp kazanmayacağı hususunda açılan davalar sonucu Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi bu kişilerin ilgili haktan yararlanabileceği, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi ise yararlanamayacağı yönünde karar verdi.

Çelişki üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, uyuşmazlığın giderilmesi adına 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca Yargıtaya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalıştırılan işçilerin ilave tediye haklarından faydalanabileceğine hükmetti.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin hukuki statüsüne dair belirsizlikler nedeniyle daha önce açılmış davaların bulunduğu, Yargıtaya gelen dosyalar üzerine Daire tarafından söz konusu çalışanların iş sözleşmesi kapsamında çalıştıkları gerekçesiyle "işçi" niteliğinde sayıldıkları ifade edildi.

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla, belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılacağının hüküm altına alındığı anımsatılan kararda, "toplum yararına program kapsamında çalışanların da işçi statüsünde olması nedeniyle" ilave tediye ödemesi hakkına sahip oldukları kaydedildi.

Kararda, "Bu açıklamalara göre başvuru konusu bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır." denildi.

