Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen üçüncü isim Nurullah Bodur oldu

Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur seçildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış, Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti.

Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin belirlenmesi için de 19 Ocak'ta seçimlere başlanmıştı. Bu kapsamda, Yargıtay'da 26 Mart'ta yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, 7 Nisan'da yapılan seçimde ise 180 oyla İhsan Kamil Akçadırcı YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay Genel Kurulunca bugün yapılan seçimde ise Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur, 169 oy alarak YSK'nin yeni üyesi oldu.

YSK'de seçim yapılacak

YSK üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye, bugün yemin ederek görevlerine başlayacak.

Yemin töreninin ardından da 16.00'da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkanvekilinin belirlenmesi için seçim yapılacak.