Haberler

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen üçüncü isim Nurullah Bodur oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yargıtay kontenjanından üye olarak seçildi. YSK'de yeni üyelerin yemin töreninin ardından başkan ve başkanvekili için seçim yapılacak.

Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur seçildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış, Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti.

Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin belirlenmesi için de 19 Ocak'ta seçimlere başlanmıştı. Bu kapsamda, Yargıtay'da 26 Mart'ta yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, 7 Nisan'da yapılan seçimde ise 180 oyla İhsan Kamil Akçadırcı YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay Genel Kurulunca bugün yapılan seçimde ise Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur, 169 oy alarak YSK'nin yeni üyesi oldu.

YSK'de seçim yapılacak

YSK üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye, bugün yemin ederek görevlerine başlayacak.

Yemin töreninin ardından da 16.00'da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkanvekilinin belirlenmesi için seçim yapılacak.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Bir çanta para verip aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt

Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

Adliyede kan aktı! Boşanmak için gitti, kurşunların hedefi oldu
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!