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Yargıtay'ın IŞİD Davası Tahliye Kararına Tepkiler Büyüyor

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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Yargıtay'ın Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hüküm giyen IŞİD sanıklarının tahliyesine dair verdiği gerekçesiz karara tepki gösterdi. Kaboğlu, adil yargılanma konusunda ciddi endişeler olduğunu belirtti.

Haber : Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yargıtay'ın IŞİD'in Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği saldırıda hüküm giyen 6 sanığı tahliyesine yönelik kararına tepkiler devam ediyor. İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı uygulamayan bir daire. Bu daire gerekçesiz bir kararı açıklamış bulunuyor. Gerekçesini beklerken bir başka sorun söz konusu. O da dezenformasyon biriminin konuyla ilgili açıklaması. Dezenformasyon birimi yurttaşların vergilerinden maaş alan bir birim. Neden buna müdahil oldu, yoksa dezenformasyon birimi suçluların mensup olduğu terör örgütüne göre mi tavır alıyor?" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Yargıtay'ın Atatürk Havalimanına düzenlenen ve 45 kişinin ölümü, 236 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada mahkum olan IŞİD sanıklarından 6'sının tahliyesine ilişkin kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Yargıtay'ın henüz gerekçeli kararını açıklamadığını hatırlatan Kaboğlu,  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına tepki gösterdi. Kaboğlu, şunları söyledi:

"8 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda bir terör örgütü tarafından bombalı saldırı sonucu öldürülen, katledilen 45 yurttaşımızın davası İstanbul'da görülmüştü. 13. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karar Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu ve sanıkların biri dışında hepsi serbest kaldı. ve henüz gerekçesi açıklanmadı kararın adil yargılanma hakkı bütün mahkemeler için geçerlidir ve gerekçe de adil yargılanma hakkının bir ögesidir.

Bu büyük dava, bu katliam davası aslında toplumun adalet vicdanına seslenen bir davaydı aynı zamanda. ve bu daire, 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında verdiği kararı uygulamayan bir daire. Bu daire gerekçesiz bir kararı açıklamış bulunuyor. Gerekçesini beklerken bir başka sorun söz konusu. O da dezenformasyon biriminin konuyla ilgili açıklaması. Dezenformasyon birimi yurttaşların vergilerinden maaş alan bir birim. Neden buna müdahil oldu, yoksa dezenformasyon birimi suçluların mensup olduğu terör örgütüne göre mi tavır alıyor?"

Yargıtay'ın IŞİD Davası Tahliye Kararına Tepkiler Büyüyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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