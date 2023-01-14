YARGITAY ESKİ ÜYESİ AHMET ŞÜKRÜ DAĞLI, HAYATINI KAYBETTİ

YARGITAY üyesi olarak bir süre görev yapan, Eski Tarım ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın da kardeşi olan Ahmet Şükrü Dağlı (76), yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti.

YARGITAY üyesi olarak bir süre görev yapan, Eski Tarım ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın da kardeşi olan Ahmet Şükrü Dağlı (76), yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti. Dağlı, Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

4 Şubat 1999'da Yargıtay üyeliğine seçilen ve 2005 yılında emekliye ayrılan Ahmet Şükrü Dağlı, yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle Ankara'da yaşamını yitirdi. Eski Tarım ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın kardeşi olan Dağlı için memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Halit Dağlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görev süresi içerisinde bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için verilen idam cezasını onayan Yargıtay heyetinde de yer alan Dağlı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)