Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "CHP Genel Başkanı"nı güncelledi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, istinaf mahkemesinin CHP kurultayının iptali ve Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılması kararı sonrası parti genel bilgilerini güncelleyerek genel başkan hanesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yazdı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, istinafın CHP kurultay davası kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi ve CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptaline, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararı sonrası Başsavcılık, siyasi parti genel bilgileri bölümündeki Özgür Özel ismini çıkardı ve Kemal Kılıçdaroğlu ismini Parti Genel Başkanı olarak güncelledi.

Başsavcılığın verilerine göre, CHP'nin kayıtlı 1 milyon 922 bin 757 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
