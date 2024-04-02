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Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi

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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 12. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

HİÇBİR TURDA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması yapıldı.

12. TURDA ALINAN OYLAR

Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı. Oylama sonucu şu şekilde oldu:

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 108

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 105

Yargıtay Başkanı Akarca: 98

13. TURA GEÇİLDİ

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 13. tur oylamayla devam ediliyor. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Akarca Yargıtay Yargı Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

normalde Cumhuriyet tarihinde böyle bir seçimin bu kadar çok uzadığı ne duyuldu ne görüldü yargıtayda mutlaka bir şeyhler oluyor

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NEFER OGLU:

80 darbesi böyle olmuştu. cumhurbaşkanını secememisti meclis, dönüyor Bi dolaplar ama,hayırlısı bakalım.

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Adem Bilican:

ya ne seçimmiş be arkadaş ilk turda bilemedin ikinci turda en çok oy alanı seçin gitsin

4
1
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