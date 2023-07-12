Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Kars'a geldi

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, Nahçıvan, Iğdır ve Ağrı'dan sonra Kars'a geldi. Başkan Akarca, Vali Türker Öksüz ile görüştü.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Tetkik Hakimi Şadan Yılmaz ile iki günlük Nahçıvan gezinin ardından dün Iğdır'a geldi. Iğdır'daki gezinin ardından bugün sabah saatlerinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geçen Akarca ve beraberindeki heyet, kaymakamlık ve adliyeyi ziyaret ettikten sonra İshakpaşa Sarayı'nı gezdi. Başkan Akarca ve beraberindeki heyet daha sonra kara yoluyla Kars'a geldi. Valiliği ziyaret eden Başkan Akarca, Vali Türker Öksüz, Başsavcı Abdullah Amanvermez ve daire müdürleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Akarca, Vali Öksüz'den brifing aldıktan sonra Ani Ören Yeri'ni gezdi. Geceyi Kars'ta geçirecek olan Başkan Akarca ve beraberindeki heyet kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ettikten sonra peynir müzesini gezecek.Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyetin özel bir gezi yaptığı bildirildi.