Yargıtay Başkanı Kerkez, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile Görüştü
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Kerkez, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Zeydan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.