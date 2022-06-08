Yargıtay Başkanı Akarca: "Uzman uzlaştırıcılarının hukukçulardan olmasını öneriyorum" - Haberler

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Yargıtay Başkanı Akarca: "Uzman uzlaştırıcılarının hukukçulardan olmasını öneriyorum"

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın kürsüye çıkışı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın konuşması ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuştu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın kürsüye çıkışı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın konuşması ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuştu. (1)

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

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