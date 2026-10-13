Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu, Yargıtay'da düzenlenen törenle anıldı

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu için Yargıtay'da tören düzenlendi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kuzu'nun özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, törende yaptığı konuşmada, Kuzu'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Kuzu'nun ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

Törenin ardından Yusuf Kuzu'nun cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Sincan'daki Cimşit Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA