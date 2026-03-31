Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlığına Orhan Sekmen seçildi

Güncelleme:
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlığına Orhan Sekmen seçildi.

Daire Başkanı Abdullah Yaman'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni daire başkanının belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçimde, 166 oy alan Yargıtay üyesi Orhan Sekmen, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin yeni başkanı oldu.

Sekmen'in öz geçmişi

Orhan Sekmen, 1965'te İspir'de doğdu, 1990'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Sekmen, sırasıyla Malatya Kuluncak, Gümüşhane Kelkit, Hatay Erzin, İstanbul Bağcılar ve İstanbul Bakırköy hakimliği görevlerinde bulundu.

Daha sonra İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi başkanlığı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi başkanlığı yapan Sekmen, 2018'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
