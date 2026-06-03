Adalet Bakanı Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yeni mahkemelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla kurulduğunu belirtti.

Gürlek, 1 ağır ceza mahkemesi, 1 çocuk ağır ceza mahkemesi, 3 çocuk mahkemesi, 46 asliye ceza mahkemesi, 1 sulh ceza hakimliği, 4 infaz hakimliği, 36 asliye hukuk mahkemesi, 1 sulh hukuk mahkemesi, 5 asliye ticaret mahkemesi, 2 aile mahkemesi, 24 iş mahkemesi ve 16 tüketici mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini kaydederek, "Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.